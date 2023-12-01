أسعار الحديد ترتفع في الأسواق خلال تعاملات الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الأسمنت، حسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء من ركود بحركتي البيع والشراء، مما يدفع المصنعون إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري:39187.5 جنيه، بزيادة 578.41 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41238.89 جنيه، بزيادة 772.74 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2281.82 جنيه، بتراجع 8.67 جنيه.