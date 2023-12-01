ارتفاع أسعار السكر واللحوم في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم والسكر في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.4 جنيه، بتراجع 64 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.09 جنيه، بتراجع 1.21 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ:23.26 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت عباد الشمس: 64.47 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 42.69 جنيه، بزيادة 1.54 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.57 جنيه، بتراجع 88 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 52.08 جنيه، بارتفاع 1.04 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.19 جنيه، بارتفاع 13 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.45 جنيه، بارتفاع 10 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 319.79 جنيه، بارتفاع 7.82 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.84 جنيه، بارتفاع 96 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 26.87 جنيه، بتراجع 32 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.08 جنيه، بتراجع 44 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 111.48 جنيه، بتراجع 5.41 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 232.93 جنيه، بارتفاع 6.43 جنيه.

لتر اللبن السائب: 24.26 جنيه، بتراجع 44 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 66.82 جنيه، بزيادة 1.29 جنيه.