زيادة 15 جنيها.. سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول منتصف التعاملات، وذلك بعد أن تراجع في بداية التعاملات.

كان سعر الذهب هبط 65 جنيها خلال تعاملات أمس الخميس، وانخفض صباح اليوم 5 جنيهات، قبل ان يعود للارتفاع بـ 15 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1850 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2379 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2775 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3171 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 22200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2037 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم بزيادة 0.06%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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