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اقتصاد

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Masrawy Economy

11:29 ص ‎(قبل 9 دقائق)‎

Masrawy، أنا

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار الملوخية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و15 جنيها.

البصل بين 14 و20 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفاصوليا بين 5 و6.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

البامية بين 34 و40 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 8 جنيهات و20 جنيها.

البلح الزغلول بين 17 و21 جنيها.