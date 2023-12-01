تراجع جديد في سعر الذهب اليوم مع بداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر خلال تعاملات الصباح، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

كان سعر الذهب هبط 65 جنيها خلال تعاملات أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1840 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2366 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2760 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3154 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 22080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2039 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أمس الخميس، بتراجع بنسبة 0.27%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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