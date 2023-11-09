كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 45 جنيها دفعة واحدة في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الزيادة بمنتصف التعاملات بقيمة 10 جنيهات بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1723 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2216 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2585 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2954 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 20680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1947 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات مساء اليوم الخميس، بتراجع نحو 12.3دولار بنسبة 0.06% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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