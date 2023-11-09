ديدي للنقل الذكي توضح موقفها من زيادة أسعار خدماتها بعد رفع البنزين



كتب - علاء حجاج:

قال محمد حلمي، مدير الشئون الخارجية بشركة ديدي للنقل الذكي، إن الشركة تدرس مختلف التأثيرات المتعلقة بزيادة سعر البنزين في مصر مؤخرا، خاصة وأن الشركة تقدم خدماتها بأسعار مناسبة للسوق المصري.

وأوضح حلمي، لمصراوي، أنه في الوقت الحالي، ستواصل الشركة الالتزام باستراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات لكل من الركاب والسائقين، وستعدل الأسعار وفقا لظروف قطاع النقل والسوق بشكل كلي.

كانت الحكومة قررت زيادة سعر البنزين يوم الجمعةالماضي، ووصل سعر لتر بنزين 80 إلى 10 جنيهات بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 إلى 11.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 12.5 جنيه بزيادة جنيه.

وذكر أن الاقتصاد العالمي يعاني حاليا من العديد من التحديات الناجمة عن الأزمات المتتابعة التي حدثت على المستوى الدولي خلال السنوات الماضية والتي طال تأثيرها مع ارتفاع نسبة التضخم في مختلف دول العالم، وهو ما أثر بدوره على أسعار الوقود عالميا وليس على مستوى مصر فقط.