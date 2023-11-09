إعلان

BBC

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 9 نوفمبر

03:30 م الخميس 09 نوفمبر 2023

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 2922 جنيها مقابل 2968 جنيها أمس، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2961 جنيها مقابل 3007 جنيها أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2591 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2221 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 20727 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب سعر الذهب المعلن السعر الاسترشادي للذهب سعر جرام الذهب سعر الأوقية بالبورصات العالمية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market