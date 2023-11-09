سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 9 نوفمبر

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 2922 جنيها مقابل 2968 جنيها أمس، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2961 جنيها مقابل 3007 جنيها أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2591 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2221 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 20727 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.