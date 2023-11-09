فوري تعلق على أنباء اختراق الحسابات وتسريب البيانات

كتب- علاء حجاج:

قالت شركة فوري لحلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر، إنه " لا صحة لأي شائعات تناولها البعض على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي".

وأكدت الشركة في بيان اليوم الخميس،" كفاءة وأمان دفاعاتها الالكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة الكترونيا".

وقالت الشركة إنها قامت على الفور بالبحث فى الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي وبناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي اختراقات، كما تفيد الشركة بأنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء.

وقالت الشركة إنها تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية