قطاع الأعمال:لم يُتنج سيارة كهربائية في النصر للسيارات حتى الآن "والمفاوضات جارية"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم الخميس، إنه لم يتم حتى الآن إنتاج أي سيارة كهربائية على خطوطها، وأن هناك مفاوضات جارية مع شركات أجنبية في هذا الشأن.

جاء ذلك ردا على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وغير صحيحة نشرتها صفحات مجهولة المصدر بشأن شركة النصر لصناعة السيارات.

وقال البيان إن "الشركة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك الصفحات، وتهيب بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم التجاوب مع ما يتم نشره من خلال الصفحات المشبوهة".

وتؤكد الشركة أنها قامت مؤخرًا بإنتاج أتوبيس سياحى صديق للبيئة وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات (EURO 6) واعتماد شركة سكانيا العالمية، وكذلك ميني باص للعمل في منظومة النقل العام بالتعاون مع وزارة النقل.