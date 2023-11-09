اليوم.. بدء تطبيق أسعار السجائر والمعسل الجديدة بعد الزيادة
القاهرة - مصراوي:
يبدأ اليوم الخميس، تطبيق أسعار السجائر الجديدة في الأسواق بعد الزيادة.
وكانت الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" أعلنت يوم الأربعاء زيادة أسعار السجائر والمعسل، في إطار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.
-الأسعار الجديدة للسجائر:
بوكس عبوة 10 سجائر: 20 جنيهًا، بدلا من 15 جنيها.
كليوباترا-كينج سايز: 27 جنيهًا، بدلا من 23 جنيها.
كليوباترا-سوفت كوين: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
كليوباترا-بوكس : 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
بوسطن : 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
بلمونت : 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
كليوباترا سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
مونديال: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
مونديال سويتش 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
كليوباترا بلاك ليبول: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
ماتوسيان سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
فايسروي: 42 جنيهًا.
بال مال: 42 جنيهًا.
- أسعار المعسل الجديدة:
صنف (سلوم 70 جرام ): 15 جنيها.
صنف (سلوم 120 جرام ): 25 جنيها.
صنف (سلوم 250 جرام ): 50 جنيها.
صنف (سلوم 500 جرام ): 85 جنيها.
معسل قص 250 جرام: 55 جنيها.
معسل أبو نجمة 100 جرام: 17 جنيها.
معسل أبو نجمة 500: 70 جنيها.
معسل أبو نجمة 1000 جرام: 130 جنيها.
وان فور يو 250 جرام : 130 جنيها.
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