اليوم.. بدء تطبيق أسعار السجائر والمعسل الجديدة بعد الزيادة

القاهرة - مصراوي:

يبدأ اليوم الخميس، تطبيق أسعار السجائر الجديدة في الأسواق بعد الزيادة.

وكانت الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" أعلنت يوم الأربعاء زيادة أسعار السجائر والمعسل، في إطار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.

-الأسعار الجديدة للسجائر:

بوكس عبوة 10 سجائر: 20 جنيهًا، بدلا من 15 جنيها.

كليوباترا-كينج سايز: 27 جنيهًا، بدلا من 23 جنيها.

كليوباترا-سوفت كوين: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

كليوباترا-بوكس : 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

بوسطن : 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

بلمونت : 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

كليوباترا سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

مونديال: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

مونديال سويتش 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

كليوباترا بلاك ليبول: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

ماتوسيان سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

فايسروي: 42 جنيهًا.

بال مال: 42 جنيهًا.

- أسعار المعسل الجديدة:

صنف (سلوم 70 جرام ): 15 جنيها.

صنف (سلوم 120 جرام ): 25 جنيها.

صنف (سلوم 250 جرام ): 50 جنيها.

صنف (سلوم 500 جرام ): 85 جنيها.

معسل قص 250 جرام: 55 جنيها.

معسل أبو نجمة 100 جرام: 17 جنيها.

معسل أبو نجمة 500: 70 جنيها.

معسل أبو نجمة 1000 جرام: 130 جنيها.

وان فور يو 250 جرام : 130 جنيها.