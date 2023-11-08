ماذا قد يحدث في سوق السجائر بعد رفع أسعارها؟ رئيس شعبة الدخان يجيب

كتبت- شيرين صلاح:

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لمصراوي، إنه يتوقع زيادة إنتاج الشركات للسجائر خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد إعلان زيادة جديدة للأسعار من قبل الشركات.

وأعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" الأسعار الرسمية الجديدة لمنتجاتها من السجائر والمعسل والسيجار، وذلك بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة عليها وفقا لتعديلات القانون الخاص بالضريبة مؤخرا والتي أقرها مجلس النواب وأصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرار جمهوري أمس الأول.

ومقارنة بآخر قوائم الشركة في مارس الماضي، تتراوح الزيادة الجديدة في عبوات منتجاتها من السجائر بين 3 و5 جنيهات.

وقبل هذه الزيادة، يشهد سوق السجائر أسعارا غير رسمية بزيادة كبيرة عن الرسمية في بعض الأصناف وسط أزمة في توافر بعض المنتجات في عدد من الأماكن.

وأوضح إمبابي أنه على الرغم من توقعات بزيادة إنتاج الشركات للسجائر إلا أن ذلك وحده لن يخفض أسعار السجائر في السوق غير الرسمية.

وذكر أن الحل لتراجع أسعار السجائر في السوق غير الرسمية، مع زيادة إنتاج الشركات، أن تطرح السجائر في البنزينات الحكومية حتى لا يحدث احتكارا للكميات المتدفقة إلى الأسواق كما كان يحدث في السابق من بعض تجار الجملة.