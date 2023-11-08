"غير مبررة".. رئيس شعبة السكر: قفزة بأسعار السكر الأبيض في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار السكر الأبيض الخام في سوق الجملة تدريجيا منذ نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بمستوياتها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، حسبما ذكر حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي.

ووفقا للفندي، فإن سعر طن السكر الأبيض الخام قفز إلى 42 ألف جنيه مقابل سعر يتراوح بين 35 و37 ألف جنيه قبل الزيادة.

وأوضح الفندي أن القفزة الحالية في السكر غير مبررة في ظل توافر السلعة في السوق المحلي، ووجود مخزون بمصر يكفي استهلاك عدة أشهر.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في بيان في سبتمبر الماضي، إن مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا من السكر يكفي لفترة 7 شهور.

وأعلنت وزارة التموين، منذ يومين، أن هيئة السلع التموينية تعاقدت مؤخرا على استيراد ‏‏100 ألف طن سكر أبيض، متوقعة وصولها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.

وقال رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن الزيادة في سعر الطن في سوق الجملة تنعكس على السعر في سوق التجزئة للمستهلك.

وعن انعكاس ارتفاع السكر الخام في سوق التجزئة، قال تاجر تجزئة لمصراوي، إن سعر كيلو السكر الأبيض حاليا يصل إلى 43 جنيها مقابل سعر يتراوح بين 37 و38 جنيها قبل الزيادة.

وأوضح التاجر أنه رفض الحصول على كميات جديدة من تاجر الجملة بهذا السعر، وتابع: "السعر دا غالي محدش هيشتريه مني".

وتتضمن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع بعض الجهات، والتي تطبق في المجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية حتى الآن، بيع أصناف معينة من السكر الأبيض من بعض الشركات بسعر 27 جنيها للكيلو، مع تحديد حصة في حدود كيلو أو 2 كيلو لكل مشترٍ.

وعلى الرغم من أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عدة مرات سابقة استيراد شحنات من السكر الأبيض فإن ذلك لم يسهم في خفض أسعار السكر خارج المبادرة في الفترة الأخيرة، بحسب ما قاله الفندي.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت في يونيو الماضي التعاقد على 300 ألف طن سكر، وفي سبتمبر الماضي أعلنت التعاقد على شراء 200 ألف طن، وذلك بخلاف التعاقد على شراء 100 ألف طن سالفة الذكر.

وذكر الفندي، لمصراوي، أن البورصة السلعية تعرض كميات من السكر الأبيض بنهاية كل أسبوع وذلك لكبح جماح ارتفاع الأسعار، لكنها لم تفعل ذلك خلال الأسبوع الماضي، دون معرفة السبب وراء ذلك.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد، بحسب بيانات من شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.