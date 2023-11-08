تشديد رقابة وإلغاء عقود.. أول تصريح لرئيس الشرقية للدخان بعد رفع السجائر

كتبت- شيماء حفظي:

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن الشركة تلغي عقود أي من التجار أو الموزعين الذي يثبت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية للسجائر.

وأكد أمان، في بيان اليوم الأربعاء، أن الشركة تتعاون مع كافة الجهات الرقابية لإحكام الرقابة على أسعار السجائر في الأسواق.

وأشاد أمان بالدور الذي قامت به الأجهزة الرقابية خلال الفترة الماضية و"الذي كان له تأثير قوى على خفض الأسعار"، وفقا لرئيس الشركة.

واعتمد مجلس إدارة الشركة زيادة أسعار منتجات السجائر "بقيم طفيفة" بعد إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، ولاستيعاب جزء من التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج وتغير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وفقا لبيان الشركة.

وأكد هاني أمان، أن الشركة نجحت في زيادة حجم إنتاجها خلال الفترة الماضية مما سينعكس على زيادة حجم المعروض من مختلف أصناف السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، مما يسهم في تحقيق انضباط في الأسعار، جنباً إلى جنب مع الحملات الرقابية على الأسواق، "وقد أثمر ذلك عن تراجع الأسعار بالسوق الموازية".

يذكر أن قانون رقم 177 لسنة 2023 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، نص في مادته الأولى على :"تطبق على علبة السجائر عبوة 20 سيجارة والعبوات الأخرى ضريبة جدول بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى: 450 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيهًا، 700 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا، والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيهًا، ولا يجاوز 45 جنيهًا أو المستورد التي لا يجاوز سعرها 45 جنيهًا، و750 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 45 جنيهًا.