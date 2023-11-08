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"تلت وتلتين وربح التاجر قروش".. حصة الحكومة والشركة من سعر عبوة السجائر

04:20 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

أسعار السجائر

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كتبت - شيماء حفظي:
أعلنت الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" رفع أسعار السجائر كليوباترا في الأسواق، بداية من الخميس 9 نوفمبر 2023، وفقا لتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب بيان الشركة على البورصة المصرية، يبلغ سعر عبوة كليوباترا بوكس 10 نحو 20 جنيهًا وكيلوباترا بوكس 20 نحو 27 جنيهاً، وسيصبح سعر عبوة السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا.

ووفقا لبيان الشركة، تبلغ تكلفة بيع عبوات السجائر من الشركة نحو 30% تقريبا من سعر البيع النهائي بينما يبلغ ربح التاجر ما بين نحو 3 قروش إلى 25 قرشا، فيما يتم تحصيل رسوم وضرائب تساوي المتبقي من السعر أي ما يقرب من ثلثي سعر العبوة.

ويتم توريد الرسوم والضرائب لصالح وزارة المالية، حيث يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، ورسوم التأمين الصحي على كل عبوة، وتمثل ضريبة القيمة المضافة أكبر قيمة تضاف لسعر العبوة الرسمي.

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أسعار السجائر سعر عبوة السجائر الشركة الشرقية للدخان

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رسميا..الشرقية للدخان تعلن رفع أسعار السجائر