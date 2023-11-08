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BBC

تصل إلى 5600 جنيه للعبوة.. تعرف على أسعار السيجار الجديدة

04:03 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

أسعار السيجار

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كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" الأسعار الجديدة لمنتجاتها من السجائر والمعسل والسيجار، وذلك بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة عليها وفقا لتعديلات القانون الخاص بالضريبة مؤخرا والتي أقرها مجلس النواب وأصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرار جمهوري أمس الأول.

ومقارنة بآخر قوائم الشركة في مارس الماضي، تتراوح الزيادة الجديدة في عبوة السيجار (والتي تتراوح بين 5 و25 سيجار) بين 20 جنيها و1100 جنيه.

وينشر مصراوي القائمة الجديدة لأسعار منتجات السيجار وتفصيلات توزيعة سعر كل منها، وفقا لإفصاح من إيسترن كومباني في البورصة اليوم الأربعاء:

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أسعار السيجار الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني المعسل السجائر

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