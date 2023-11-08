"مش النهاردة".. الشرقية للدخان تعلن موعد تطبيق زيادة السجائر الجديدة

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" زيادة أسعار السجائر والمعسل، في إطار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إن الأسعار الجديدة ستطبق اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر لعام 2023.

وجاءت الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" كالتالي:

بوكس عبوة 10 سجائر: 20 جنيهًا، بدلا من 15 جنيها.

كليوباترا-كينج سايز: 27 جنيهًا، بدلا من 23 جنيها.

كليوباترا-سوفت كوين: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

كليوباترا-بوكس : 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

بوسطن : 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

بلمونت : 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

كليوباترا سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

مونديال: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

مونديال سويتش 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

كليوباترا بلاك ليبول: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

ماتوسيان سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

فايسروي: 42 جنيهًا.

بال مال: 42 جنيهًا.