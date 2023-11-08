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تجاوز 3 آلاف جنيه لعيار 24.. سعر الذهب بموقع البورصة الأربعاء 8 نوفمبر

03:33 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 2968 جنيها مقابل 2956 جنيها أمس، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3007 جنيهات مقابل 2990 جنيها أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2631 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2255 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 21049 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

الذهب سعر الذهب سعر جرام الذهب عيار 21

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