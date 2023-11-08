البورصة تقفز بنسبة 2.54% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.54% إلى مستوى 23987 نقطة، بنهاية تعاملات جلسة تداول اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.74%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 256.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 57.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 313.9 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.45% إلى مستوى 23393 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.