وزير البترول: أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بالقطاع لتحقيق الاستدامة

كتب أحمد والي:

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية قطاع البترول تولي أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين شركات القطاع وشركائه في أداء دوره المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمع المصري.

ووفقا للبيان الصادر من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء، أوضح الملا أن هذه المساهمات جزء أساسي من استراتيجية الوزارة، وتمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول لمتابعة تنفيذ خطط ومشروعات المسئولية المجتمعية.

وأضاف أن محاور عمل استراتيجية القطاع للمسئولية المجتمعية تشمل مجالات التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة ، ومشروعات حماية البيئة، ويتم متابعة تلك المشروعات من خلال مجموعات العمل بالوزارة، وهيئة البترول، والشركات القابضة.

وخلال الاجتماع، تابع الملا أهم المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات الخدمة المجتمعية في محافظات مصر المختلفة، ونطاق عمل شركات القطاع، موضحا أنه تم تخصيص إدارة بكل شركة من شركات القطاع مختصة بالمسئولية المجتمعية.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ورؤساء الشركات القابضة، وهيئة الثروة المعدنية، وقيادات الوزارة، ومسؤولو الخدمة المجتمعية بقطاع البترول.