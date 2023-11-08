رسميا.. الشرقية للدخان تعلن رفع أسعار السجائر

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كتبت - شيماء حفظي:

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، اعتماد مجلس إدارة الشركة قائمة أسعار منتجات السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، وذلك وفق تنفيذ أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها الصادرة بالقانون رقم 177 لسنة 2023، على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر لعام 2023.

وجاءت الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" كالتالي:

بوكس عبوة 10 سجائر: 20 جنيهًا، بدلا من 15 جنيها.

كليوباترا-كينج سايز: 27 جنيهًا، بدلا من 23 جنيها.

كليوباترا-سوفت كوين: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

كليوباترا-بوكس : 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

بوسطن : 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

بلمونت : 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

كليوباترا سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

مونديال: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

مونديال سويتش 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

كليوباترا بلاك ليبول: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

ماتوسيان سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.

فايسروي: 42 جنيهًا.

بال مال: 42 جنيهًا.