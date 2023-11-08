بعد زيادة الطلب.. سبيرو سباتس توضح السعر الرسمي لمنتجاتها في الأسواق

القاهرة- مصراوي:

أوضحت شركة سبيرو سباتس للمشروبات الغازية السعر الرسمي للعبوة حجم 330 ملي من منتجاتها في الأسواق.

ويأتي ذلك بعد زيادة الطلب على منتجات الشركة في الفترة الأخيرة في ظل حملات الدعم للمنتجات المصنعة في مصر ضمن إيجاد بدائل لبعض السلع التابعة لماركات عالمية ضمن ردود الأفعال على تأييد الغرب لحرب الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

وقالت الشركة بمنشور على صفحتها على فيسبوك اليوم: "من زمان والسعر الرسمي لسبيرو سباتس هو 8 جنيه ومتغيرش، والشركة غير مسئولة عن أي مكان بيبيعها بسعر مختلف، وخليك متأكد إننا دايمًا بنحافظ على سعر سبيرو سباتس علشان تكون دايمًا معاك".

وأشارت بعض التعليقات على المنشور إلى صعوبة توفر منتجات الشركة في ظل زيادة الطلب عليها مؤخرا، وهو ما يدفع بعض التجار لمستويات تصل إلى 10 جنيهات و12 جنيها للعبوة.

كما طالب بعض المعلقين على المنشور الشركة بطباعة السعر على العبوات من أجل تفويت الفرصة على مستغلي الموقف من التجار.

وبدأت شركة سبيرو سباتس عملها في مصر في عام 1920، واشتهرت منتجاتها برمز الذبابة التي استمرت حتى الوقت الحالي، ولم يكن مؤسس الشركة اليوناني الأصل- وهو سبيرو سباتس- يقصد الذبابة بل كان يقصد النحلة حيث كان يعمل بالزراعة ومناحل العسل في جزيرة كيفالونيا في اليونان، والتي اشتهرت بإنتاجها لأجود أنواع عسل النحل في العالم.