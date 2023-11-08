تراجع أسعار السمك البوري والمكرونة وزيادة الجمبري بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار السمك البوري، والسمك المكرونة خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري، والجمبري.



ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 61 و65 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و100 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 220 و320 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و185 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.