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التنظيم والإدارة يتيح نتيجة امتحان مسابقتي وظائف بوزارتي الزراعة والصحة

05:36 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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كتب- مصطفى عيد:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، في بيان اليوم، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما أتاح الجهاز أيضا الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة تعيين عدد من أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث ج بموازنة وزارة الصحة والسكان.

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على الرابط التالي: (اضغط هنا).

كما يتيح الجهاز التظلم بدءا من غدا الموافق 8 نوفمبر الجاري ولمدة أسبوعين، وفقا للبيان.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي وزارة الزراعة بوابة الوظائف الحكومية

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