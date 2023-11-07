سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع 30 جنيها للجرام حتى تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب حتى منتصف تعاملات اليوم بقيمة 25 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يواصل الارتفاع بحلول تعاملات المساء، ليصبح مجموع الارتفاع 30 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1747 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 2246 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2620 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2994 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1966 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع نحو 11.7 دولار بنسبة 0.60% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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