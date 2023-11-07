وزير الاتصالات يشهد إطلاق الإنترنت فائق السرعة بقريتين في القليوبية

كتب- علاء حجاج:

أجرى اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظة القليوبية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وتفقد الوزير والمحافظ أعمال مد كابلات الألياف الضوئية، وإطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة في قريتي طحانوب وكفر شبين ضمن قرى مبادرة "حياة كريمة" لتحسين المعيشة في الريف المصري بالمحافظة، في إطار المشروع الذي تنفذه الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى المبادرة.

واستمع طلعت إلى شرح تفصيلي حول أعمال تنفيذ شبكات الاتصالات ومد كابلات الألياف الضوئية بقريتي طحانوب وكفر شبين؛ حيث تم تحويل نحو 3303 عملاء إلى خدمات الفيبر بقرية طحانوب؛ فيما تم تحويل نحو 4010 عملاء بقرية كفر شبين إلى خدمات الفيبر بما يضمن تحسين جودة خدمات الصوت والبيانات المقدمة للعملاء.

كما تم ربط مجمع الخدمات بقرية كفر شبين بالإنترنت فائق السرعة وتنفيذ التحول الرقمي لمكتب البريد بالقرية، وفقا للبيان.

وأكد طلعت أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية ونشر الثقافة الرقمية بقرى حياة كريمة يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود بناء مصر الرقمية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من ربط 29 قرية بكابلات الألياف الضوئية من إجمالى 36 قرية من قرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية، ومن المقرر الانتهاء من ربط 3 أخرى قبل منتصف الشهر الجاري، على أن يتم ربط القرى الأربعاء المتبقية بعد انتهاء أعمال توصيل باقي المرافق.

كما تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 31 محطة محمول من إجمالي مستهدف 40 محطة محمول بقرى حياة كريمة بالمحافظة؛ وكذلك تم الانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد بقرى حياة كريمة بالمحافظة البالغ عددها نحو 20 مكتب بريد؛ بالإضافة إلى التواجد فى 8 مجمعات حكومية إلى جانب 2 كشك بريدي وسيارة متنقلة يتم الدفع بها فى أوقات الذروة لاسيما أوقات صرف المعاشات، وفقا للبيان.

وأشار الوزير إلى بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية لأكثر من 4600 مواطن بقرى حياة كريمة بالمحافظة.

وخلال الجولة؛ افتتح وزير الاتصالات ومحافظ القليوبية مكتب بريد ترسا بمركز طوخ بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية.

ويقدم مكتب بريد ترسا جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة للمواطنين مثل صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقارى وسداد مخالفات المرور بالإضافة إلى الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي، وفقا للبيان.