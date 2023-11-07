"جاسكو" تضيف أنشطة إنتاج وتجارة الهيدروجين إلى أنشطتها وترفع رأس مالها

كتب- مصطفى عيد:

أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة لإضافة الأنشطة الخاصة بالهيدروجين، وفصل ونقل ثانى أكسيد الكربون إلى نشاط الشركة المسئولة عن الأنشطة الخاصة بإدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة غير العادية لشركة جاسكو برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وتتضمن التعديلات الخاصة بمواد النظام الأساسي للشركة، والتي استعرضها المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، خلال الجمعية، زيادة رأس المال المرخص به من 325 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.

كما تضمنت التعديلات إضافة أنشطة إنشاء وتصنيع وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك منشآت وخطوط ومرافق ومعدات والأجهزة اللازمة لإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء وتصدير واستيراد الهيدروجين، وكذا فصل ونقل ثاني أكسيد الكربون والقيام بكافة الأعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الشركة.

واستعرض رئيس شركة جاسكو، الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة التابعة للشركة، وقال إن توسعات محطة ضواغط الغاز بمنطقة دهشور 5، و6 بتكلفة استثمارية 190 مليون دولار، تهدف لزيادة كميات الغاز الطبيعي المنقولة إلى جنوب مصر لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاعات المنزلية والصناعية والكهرباء.

وتضمنت المشروعات الجديدة التي استعرضها صلاح خلال الجمعية، مجمع انوبك الجديد لإنتاج السولار بأسيوط، وكذلك توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية التي تشمل إنشاء خط الإنتاج الرابع بطاقة 600 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وبتكلفة استثمارية 450 مليون دولار من خلال ائتلاف شركتي إنبي وبتروجت.

أوضح صلاح أن خط الإنتاج يهدف إلى زيادة قدرة المجمع على استغلال كل كميات الغاز الطبيعي المنتجة من حقول الصحراء الغربية ومنطقة شمال الإسكندرية في فصل المشتقات ذات القيمة الاقتصادية العالية، وتعظيم القيمة المضافة من موارد الغاز الطبيعي.

وأكد الملا، خلال الاجتماع، أهمية التوسعات التي تشهدها الشبكة القومية للغاز الطبيعي، التي تعد خطوطها الممتدة من شمال مصر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها بمثابة الشرايين الرئيسية لتوفير إمدادات الطاقة للبلاد لتغذية قطاعات الاستهلاك الحيوية في ظل التنامي المستمر لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود.

وأشار إلى حرص قطاع البترول على العمل بالتوازي لمواكبة التغيرات السريعة في منظومة الطاقة، والتوجهات القومية للدولة المصرية لتنمية مصادر الهيدروجين، والإعداد وتهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك.