البورصة تصعد بنسبة 1.45% مع نهاية جلسة تداول الثلاثاء

القاهرة- مصراوي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.45% إلى مستوى 23393 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة تداول اليوم الثلاثاء.



وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.62%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.41%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 148.6 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 11.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 160.5 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.15% إلى مستوى 23059 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.