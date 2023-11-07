مصر للألومنيوم: لم نتلق أي عروض من "أبوظبي القابضة" للاستحواذ على حصة بالشركة

القاهرة - مصراوي:

قالت شركة مصر للألومنيوم في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها لم تتلق أي عروض رسمية أو غير رسمية، من شركة أبوظبي القابضة ADQ للاستحواذ على حصة من شركة مصر للألومنيوم.

وكانت الشركة "القابضة" ADQ - أحد صناديق أبوظبي السيادية - استحوذت على حصص في 5 شركات مصرية بمقابل 1.8 مليار دولار.

وتسعى مصر لبيع حصص من شركات حكومية ضمن برنامج للطروحات لدعم تدفقات دولارية من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.