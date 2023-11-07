"خبراء الضرائب" تطالب بمنح شركات الخدمات سعرا ضريبيا مميزا

كتب- مصطفى عيد:

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بمنح سعر ضريبي مميز للشركات العاملة في قطاع الخدمات والتي تصدر أكثر من 50% من إنتاجها، لمساعدة هذه الشركات على النمو، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان للجمعية اليوم، أن هناك مفهوما خاطئا لدى البعض بأن قطاع الخدمات مجرد سوق ثانوي على الرغم من أن إنتاجيته تتجاوز 200 مليار دولار تمثل 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 48% من القوى العاملة في مصر.

وأضاف أن مصر تتمتع بميزات نسبية كبيرة في قطاع الخدمات خاصة بعد التطور الهائل في اللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاستشارية المهنية، ولذلك حقق قطاع الخدمات فائضا في الميزان التجاري تجاوز 12 مليار دولار، ويكاد يكون القطاع الوحيد الذي يحقق فائضا في المعاملات الخارجية.

وذكر عبد الغني أن مصر تحتل المركز الثالث أفريقيا في تجارة الخدمات بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا، وتحتل المركز الثالث عربيا بعد السعودية والإمارات، وتسعى أن تكون الأولى بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن قطاع الخدمات يعاني من مشكلات أبرزها تعدد جهات الرقابة نتيجة تنوع أنشطته، وكذلك تقادم القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، بالإضافة إلى عدم توافق عدد من أنشطة الخدمات مع المعايير الدولية.



وأوضح عبد الغني أن ذلك يتطلب مساندة قوية من الدولة لقطاع الخدمات، ويعد السعر الضريبي المميز أحد المحفزات الرئيسية لزيادة صادرات القطاع بما يساهم في تحسين الميزان التجاري، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وخلق فرص عمل أكثر للشباب.