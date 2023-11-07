وزير فنزويلي للملا: نحتاج للخبرات المصرية في مجال المشروعات البترولية

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع إيفان خيل بينتو وزير الخارجية الفنزويلي والوفد المرافق، عددا من الملفات المشتركة في ظل رغبة بلاده القوية لتعميق التعاون مع مصر في كافة المجالات.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، شهد اللقاء استعراض فرص التعاون المحتملة بين البلدين في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.

وقال الوزير الفنزويلي إنه أجرى مقابلة مثمرة مع عدة شركات مصرية تابعة لقطاع البترول، حيث تم التأكيد على ضرورة وأهمية تفعيل دور اللجنة المصرية الفنزويلية المشتركة من جديد، والتعاون المشترك مع شركات البترول المصرية في ظل الخبرات والإمكانات المتميزة التي تتمتع بها شركات القطاع فى التصميمات الهندسية وتنفيذ المشروعات البترولية، وأيضاً في مجال الخدمات البترولية.

وأوضح أن فنزويلا تنتج حالياً حوالي مليون برميل زيت خام يومياً وتستهدف رفع الانتاج إلى 2 مليون برميل يومياً وزيادة الصادرات، وأن المشروعات البترولية تتنامى حالياً في فنزويلا بشكل سريع في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي التي تمر بها البلاد، وهناك احتياج للخبرات الفنية والهندسية والإدارية المصرية في هذا المجال.

كما أشار الوزير الفنزويلي إلى إمكانية توسعة التعاون مع الجانب المصري في مجال التعدين في ضوء تمتع بلاده بثروات تعدينية كبيرة غير مستغلة.

وأكد طارق الملا استعداد قطاع البترول الكامل لدعم التعاون المشترك وتوسعته على أرض الواقع، لافتاً إلى أن شركات قطاع البترول المصرية اكتسبت خبرات ومؤهلات متميزة خلال السنوات الأخيرة في تصميم وتنفيذ وإدارة المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها بمستويات احترافية عالمية.

وأشار إلى أن قطاع البترول تعاون مع الجانب الفنزويلي في السابق في تنفيذ عدة مشروعات، واستقبل أكثر من 70 مهندسا فنزويليا لتدريبهم نظرياً وعملياً في مراكز تدريب شركة إنبي، وعلى أتم استعداد لفتح قنوات وسبل التعاون مجدداً في كافة مجالات العمل البترولي.

وشهد اللقاء الاتفاق على تكوين فريق عمل من الجانبين لوضع خارطة طريق للتعاون خلال الفترة المقبلة في المجالات البترولية المختلفة تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الإطار، وزيارة وفد من قطاع البترول المصري لفنزويلا لدراسة أوجه التعاون المقترحة على أرض الواقع.

حضر المباحثات المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبي، والمهندس محمد نديم المدير التنفيذى لشركة ماريدايف للمشروعات البحرية.