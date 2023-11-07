تراجع كبير في أسعار الحديد بالأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37812 جنيها، بتراجع 1475 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39846 جنيها، بتراجع 1065 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2434 جنيها، بتراجع 66 جنيها.