100 ألف مواطن تقدموا لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج في أسبوع

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج شهدت إقبالًا كبيرًا خلال الأسبوع الأول بعد مدها لثلاثة أشهر تنتهي 30 يناير المقبل، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وسجل نحو 100 ألف مواطن من المقيمين بالخارج طلباتهم إلكترونيًا؛ للانضمام لهذه المبادرة، بحسب الوزير.

وأكد الوزير حرصه على تقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة من المواطنين المقيمين بالخارج.

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن العمل بقانون مد مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" اعتبارًا من 30 أكتوبر 2023، ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 30 يناير 2024.

وأضاف أن التطبيق الإلكتروني للمبادرة بدأ في تلقي طلبات التسجيل عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.

وأوضح غتوري أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج.

وذكر أن المنصة الإلكترونية توفر إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، كما يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.

وشدد غتوري على أنه في حالة صعوبة فتح حساب بنكي أو إجراء التحويل النقدي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حساب العميل البنكي بأي بلد آخر، إلى مصر، مشددًا على أنه لن يتم إصدار موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدي المستحق للوديعة البنكية المراد تحويلها من داخل مصر.