ما الأسعار الرسمية المتوقعة لمنتجات سجائر كليوباترا بعد الرفع المنتظر؟

كتب- مصطفى عيد:

توقع إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن تتراوح أسعار منتجات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بعد الزيادة المنتظرة فيها خلال ساعات إلى بين 28 و30 جنيها للعبوة 20 سيجارة.

وقال إمبابي، لمصراوي، إن توقعاته بوصول أسعار هذه المنتجات إلى هذه المستويات يأتي أجل ترك مساحة لزيادة أخرى خلال الفترة المقبلة في حالة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مع تحديد الحد الأقصى لشريحة هذه الأصناف من السجائر عند 31 جنيها بعد زيادته في تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وتتضمن منتجات إيسترن كومباني الأشهر في سجائر كليوباترا كينج سايز، وسوفت كوين، والسوبر، والبوكس.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون رقم 177 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتضمن القانون الجديد تعديلات تشريعية أقرها مجلس النواب منذ أيام على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتضمن زيادة الضريبة على منتجات السجائر وتعديل شرائح أسعارها وتحديد حدودا جديدة لها بما يمهد لرفع أسعارها رسميا.

وتشمل التعديلات زيادة ضريبة القيمة المضافة الثابتة على منتجات السجائر بقيمة 50 قرشا للشرائح الثلاثة لتصبح كالتالي:

- 450 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها (بدلا من 24 جنيها).

- 7 جنيهات للعبوة من الأصناف التي يزيد سعر بيعها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها (بدلا من 24 إلى 35 جنيها)، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها).

- 7.5 جنيه للعبوة من أصناف السجائر المحلية والمستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها).

ويأتي ذلك بخلاف نسبة 50% تحسب كضريبة من سعر بيع المستهلك النهائي.