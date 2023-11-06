"منتجي الدواجن": 400 جنيه تراجعا في أسعار العلف بالأسواق الأسبوع الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لمصراوي، إن أسعار العلف شهدت تراجعا طفيفا خلال الأسبوع الجاري بين 300 و400 جنيه للطن، مقارنة بمستوياتها في الأسبوع الماضي.

ووفقا لقول الزيني، فإن متوسط سعر طن العلف "خليط بين الذرة الصفراء والفول الصويا وبروتينات أخرى" يتراوح بين 21 و22 ألف جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري بعد التراجع.

وتراجع سعر متوسط طن الذرة الصفراء إلى بين 13800 و14600 جنيه، ومتوسط سعر طن الفول الصويا إلى بين 29500 و31500 جنيه، خلال الأسبوع الجاري، بانخفاض بين 300 و400 جنيه للطن مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأرجع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن تراجع أسعار العلف إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي عن أعلى مستوياته رغم بقائه على مستويات مرتفعة.

كان سعر الدولار في السوق الموازية قفز بشكل ملحوظ بنهاية تعاملات الشهر الماضي إلى حدود 49 جنيها، قبل أن ينخفض تدريجيا خلال الأيام الأخيرة وسط تقلبات صعودا وهبوطا، ووصل السعر في تعاملات أمس الأحد إلى بين 46 و47 جنيها، وفق ما قاله مراقبان لسوق الصرف لمصراوي في وقت سابق.

وعن انعكاس ذلك التراجع على أسعار الدواجن الحية، ذكر الزيني أن الأمر يحتاج إلى وقت قد يصل إلى 35 يوما من أجل التأثير على أسعار الدواجن، وهي مدة خروج الدورة الجديدة للأسواق، خاصة أن الانخفاض ليس كبيرا.

ووفقا بوابة أسعار مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 77.11 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 116.09 جنيه بحد أقصى.

كانت أسعار العلف شهدت ارتفاعا بقيمة ألف جنيه للطن منذ أسبوعين ، حسبما ذكر ثروت الزيني، لمصراوي في وقت سابق.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، وفقا لما كشفته بيانات سابقة لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها، بينما لا تزال الأسعار على مستويات مرتفعة، رغم تقلباتها، مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة العام الماضي.