تصل إلى 15%.. الأجهزة المنزلية: زيادة أسعار الثلاجات والغسالات في نوفمبر

كتبت- دينا خالد:

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن بعض الشركات الكبرى في سوق الأجهزة المنزلية في مصر رفعت أسعار عدد من منتجاتها من الأجهزة مع بداية شهر نوفمبر الجاري.

وأضاف سدرة أن نسبة الزيادة في أسعار هذه الأجهزة تتراوح بين 10 و15%، وتتضمن أبرز الأصناف التي ارتفعت أسعارها الثلاجات، والغسالات الأوتوماتيك "تحميل علوي وأمامي".

ويرى سدرة أن هذه الزيادة غير مبررة، لكنها جاءت متزامنة مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، وذلك على الرغم من حالة الركود التي يشهدها السوق.

كان سعر الدولار في السوق الموازية قفز بشكل ملحوظ بنهاية تعاملات الشهر الماضي إلى حدود 49 جنيها، قبل أن ينخفض تدريجيا خلال الأيام الأخيرة وسط تقلبات صعودا وهبوطا، ووصل السعر في تعاملات أمس الأحد إلى بين 46 و47 جنيها، وفق ما قاله مراقبان لسوق الصرف لمصراوي في وقت سابق.

وأشار سدرة إلى أن أسعار الثلاجات محلية الصنع تتراوح بين 14 و20 ألف جنيه للثلاجات للأنواع العادية، وتبدأ من 25 ألفا حتى 40 ألف جنيه للأنواع الشهيرة "النوفرست".

وأوضح أن الغسالات الأوتوماتيك التحميل العلوي تبدأ من 9 آلاف جنيه وتصل حتى 30 ألف جنيه، والغسالات التحميل الأمامي تبدأ من 15 ألفا وتصل حتى 35 ألف جنيه.