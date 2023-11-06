أسعار البترول ترتفع بعد إعلان سعودي روسي استمرار خفض الإنتاج في ديسمبر

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار البترول اليوم الاثنين، مع تجديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج الطوعي لخام النفط خلال الشهر المقبل وحتى نهاية العام.

وتزداد المخاوف من تأثر الإمدادات العالمية للنفط مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وتقلص إمدادات روسيا نتيجة العقوبات الغربية، وقرارات الخفض.

ووفقا لبيانات بلومبرج، ارتفع خام برنت بنسبة 0.77% خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية جلسة أمس، إلى 85.66 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس بنسبة 1.11% إلى 81.4 دولار للبرميل.

كان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قال في بيان إن السعودية مستمرة في الخفض التطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده لاحقاً، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.

وتقول السعودية إن الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وحسب البيان سيكون إنتاج المملكة في شهر ديسمبر 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وهذا الخفض يأتي بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وقالت روسيا، إنها ستواصل الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر.