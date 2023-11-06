"إيزون إكسبرينس" لخدمات التعهيد تعتزم التوسع بمصر وفتح مقر جديد بالمعادي

كتب- علاء حجاج:

كشفت أماني ربيع الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة إيزون إكسبرينس لخدمات التعهيد، عن نية الشركة زيادة توسعاتها في مصر من خلال افتتاح مقر جديد في المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بالإضافة إلى 4 مقرات بمصر تقدم خدماتها حاليا.

وقالت أماني ربيع، لمصراوي، إن الشركة تهدف إلى إضافة نحو 2500 مقعد جديد في مقراتها بمصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة، على أن يكون 58% من هذه المقاعد على الأقل لتقديم خدمات التعهيد لعملاء خارج مصر، هذا بالإضافة إلى 3500 مقعد للشركة حاليا في مصر.

وأضافت أن هذا هو الوقت المناسب لتوسيع الشركات لخدمات التعهيد المقدمة من مصر بشكل مباشر، وتابعت: "إنه الوقت المناسب لاتخاذ مصر كمقصد رئيسي لهذه الصناعة عالمياً".

وتعتقد ربيع أن هناك عددا من العناصر تدعم تحول مصر لمقصد لهذه الصناعة عالمياً، ومنها توافر قاعدة عريضة من الشباب من خريجي الجامعات الذي يفوق 600 ألف خريج سنويا، وهي طاقة بشرية كبيرة تمثل موردا مهما لشركات التعهيد، خاصة أن العالم يعاني حاليا من أزمة في توافر الكفاءات البشرية، وفقا لما قالته لمصراوي.

وترى أماني ربيع أن من مميزات السوق المصري أن الشباب يمثلون نحو 60% من الطاقة البشرية في البلاد، وهذا أمر هام للأعمال، كما تتوافر بنية تحتية قوية لقطاع الاتصالات في مصر، وهي ميزة مهمة جدا للشركات المقدمة لخدماتها من مصر.

كما أشارت إلى الموقع الجغرافي المتوسط لمصر يجعلها على مقربة من عملاء الشركة بالسوق الأوروبية والتي لا تتجاوز 5 ساعات بين أغلب أسواق أوروبا، فضلا عن الميزة التنافسية لسعر خدمات التعهيد في مصر مع الحصول على خدمة بجودة مميزة.

وإيزون إكسبرينس تعمل في مجال خدمات التعهيد، عن طريق توفير الخدمات لأكثر من 500 مليون عميل للشركات التي تتعامل معها، بعدد موظفين لديها 18 ألف شخص في 19 دولة، و37 مركزًا للتوصيل في جميع أنحاء أفريقيا (ومنها مصر)، والإمارات العربية المتحدة والهند، بحسب موقع الشركة.

وتعمل الشركة في مصر حاليا من خلال 4 مقرات لها تتضمن 3 بالقاهرة وواحدا في أسيوط، والتي توفر 3500 مقعد في هذه المقرات لخدمة عملاء الشركات العميلة لـ إيزون إكسبرينس، وذلك بعد استحواذها على شركة وصلة لخدمات التعهيد في عام 2020.