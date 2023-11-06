ارتفاع أسعار اللحوم والمسلى وانخفاض الجبن الأبيض بالأسواق اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار زيت الذرة واللحوم الطازجة، والجبن الرومي، والمسلى الصناعي، اليوم الاثنين، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"، وفي المقابل انخفضت أسعار الدواجن والجبن الأبيض.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.05 جنيه، بانخفاض 85 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.63 جنيه، بارتفاع 5 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.72 جنيه، بارتفاع 58 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.65 جنيه، بتراجع 68 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 32.42 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.67 جنيه، بارتفاع 70 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 48.02 جنيه، بارتفاع 93 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.06 جنيه، بارتفاع 3.59 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.19 جنيه، بانخفاض 11 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 321.1 جنيه، بارتفاع 8.49 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.83 جنيه، بانخفاض 3.32 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.29 جنيه، بارتفاع 60 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.41 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 115.26 جنيه بانخفاض 3.59 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 234.53 جنيه، بارتفاع 4.88 جنيه.

لتر اللبن السائب: 24.26 جنيه، بارتفاع 24 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 64.52 جنيه، بارتفاع 1.09 جنيه.