سفير أرمينيا يدعو غرفة القاهرة للمشاركة بمنتدى الأعمال المشترك في فبراير

كتبت- دينا خالد:

استقبلت غرفة القاهرة التجارية سفير أرمينيا بالقاهرة "هراتشيا بولاديان" لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك خلال الفترة القادمة.

ودعا سفير أرمينيا الجانب المصري للمشاركة في منتدي الأعمال المصري الأرميني المُقرر تنظيمه في مصر خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2024، بحسب بيان اليوم الاثنين.

ورحب شريف يحيى، نائب رئيس غرفة القاهرة، بزيارة السفير من أجل دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة منتسبي الغرفة في منتدي الأعمال المشترك الذي دعا إليه السفير.

وأشار يحيى، إلى أهمية تحديد القطاعات الأرمينية المشاركة في المنتدى من أجل استعداد الغرفة بنظرائهما حتى نحقق أكبر استفادة من المنتدي لصالح مصر وأرمينيا.

وقال نائب رئيس غرفة القاهرة، إن تواجد رجال الأعمال والمستثمرين الأرمان في مصر يحقق استفادة للجانبين.

وأشار يحيى، إلى أهمية توفير البيانات بين الجانبين من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وتكثيف اللقاءات الثنائية بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وأشار سفير أرمينيا، إلى أهمية دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي العاصمة في البلدين لإطلاق خطوة جديدة من التعاون الذي يصب في صالح مصر وأرمينيا على الصعيد الاقتصادي.