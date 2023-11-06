ارتفاع كبير في أسعار الحديد بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا ملحوظا في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39287 جنيها، بزيادة 991 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40911 جنيها، بزيادة 757 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2500 جنيه، بزيادة 76 جنيها.