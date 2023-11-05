بعد هبوط كبير في آخر سنة.. توقعات متقاربة لنمو اقتصاد مصر بالعام الجاري (تفاعلي)

كتبت- شيرين صلاح:

أظهرت تقارير صادرة مؤخرا عن عدد من المؤسسات الدولية والعالمية وبيانات حكومية تقارب توقعاتها لمعدل نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري 2023- 2024، والذي لم يصل أكثرها تفاؤلا إلى مستوى 4%، فضلا عن توقعات الحكومة الأعلى من هذا المستوى.

ويأتي ذلك بعد انخفاض معدل النمو خلال العام المالي الماضي بشكل كبير مقارنة بما كان عليه في عام 2021-2022، وسط التأثر باضطرابات الاقتصاد العالمي وأزمات الحروب والسياسات الاقتصادية الخارجية.

وتتراوح توقعات هذه المؤسسات لمعدل نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الجاري بين 3.4 و3.8%، وجاءت كالتالي في الجراف التفاعلي الذي أعده مصراوي، بحسب تقارير صدرت مؤخرا من هذه المؤسسات:

وذكرت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، أن معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022-2023، وذلك على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وبحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء، قالت الوزيرة خلال الاجتماع إنه من المستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.2% في عام 2023-2024 رغم تلك التحديات.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي معدل نمو اقتصاد مصر خلال آخر 5 سنوات مالية، بحسب بيانات حكومية: