بعد إدانته.. هل يتعرض مؤسس منصة FTX المنهارة للعملات المشفرة للسجن 100 عام؟



كتب- علاء حجاج:

أعلنت هيئة محلفين بالولايات المتحدة الأمريكية، مكونة من 12 شخصا، أن سام بانكمان فرايد مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX مذنب بجميع التهم الجنائية السبع الموجهة ضده، بحسب ما نشرته "سي إن بي سي".

وبحسب "سي إن بي سي"، فإن مسألة المدة التي سيبقى فيها بانكمان فرايد، البالغ من العمر نحو 31 عاما، في السجن هي مسألة سيقضي القاضي لويس كابلان الأشهر القليلة المقبلة في مناقشتها بنفسه.

وأدين بانكمان فرايد بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ضد عملاء FTX وضد مقرضي Alameda Research، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع ضد مستثمري FTX، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال.

كانت منصة FTX، التي كانت واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة، أعلنت إفلاسها في نوفمبر من العام الماضي، مما هز سوق الأصول الرقمية بالكامل، وسط مطالبة أكثر من مليون شخص من الدائنين بمستحقاتهم.

ويبلغ القاضي، الذي يتولى ملف بانكمان فرايد، من العمر 78 عامًا، وهو من قدامى المحاربين في المنطقة الجنوبية من نيويورك، وترأس بعضًا من أكبر القضايا التي تم عرضها في قاعة المحكمة وسط مدينة مانهاتن الأمريكية.

وبحسب سي إن بي سي، فإن القاضي كابلان واضح وصريح ولا يتحلى بالصبر في قاعة المحكمة. إذا كان أحد الشهود يتجنب سؤالاً عمدًا، أو كان المحامي مهملًا في استجوابه، فإن القاضي كابلان يسارع إلى تحذير الجاني وإعادة المحادثة إلى مسارها الصحيح.

والآن، تعود مسألة مدة السجن إلى القاضي كابلان، الذي سينطق بالحكم في يوم 28 مارس الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت واشنطن.

وقالت ييشا ياداف، أستاذة القانون والعميد المساعد في جامعة فاندربيلت، إن قدرة هيئة المحلفين على التوصل إلى حكم بالإجماع في غضون ساعات قليلة فقط، يشير إلى أنهم كانوا مقتنعين حقًا وأنه لا يوجد معارضون يحتاجون إلى إقناعهم، بحسب الشبكة.

وأضافت ياداف أم هذا الإجماع الساحق يجب أن يمنح القاضي الثقة لحسم قرار هيئة المحلفين بفرض عقوبة أشد من العقوبة الأقل في هذه الجرائم.

وفي هذه الحالة، يبلغ الحد الأقصى القانوني للعقوبة حوالي 115 عامًا، لكن هناك مقياس متدرج للعقوبة نظرًا لحجم الجرائم والتاريخ الإجرامي للمدعى عليه.

وقال ريناتو ماريوتي، المدعي العام السابق في قسم الاحتيال في الأوراق المالية والسلع بوزارة العدل الأمريكية، "لن أتفاجأ إذا أمضى بانكمان فريد السنوات العشرين أو الخمس والعشرين القادمة من حياته في السجن".

وفي أغسطس، ألغى القاضي كابلان كفالة بانكمان فرايد وأعاده إلى السجن بتهمة التلاعب بالشهود.