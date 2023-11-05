شعبة الأجهزة الكهربائية: ارتفاع أسعار الكشافات و25% زيادة في الإقبال

كتبت- دينا خالد:

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، لمصراوي، إن الإقبال على شراء كشافات الإضاءة للطوارئ زاد بنحو 25%، منذ بداية الشهر الجاري، وتزامنا مع عودة انقطاع الكهرباء لفترة أطول لتخفيف الأحمال في الأيام الأخيرة.

وأضاف سدرة أن أسعار الكشافات "الجينرال" قفزت خلال الأيام الماضية، حيث ارتفعت إلى 580 جنيها مقابل 460 جنيها في بداية الشهر الجاري بسبب زيادة الإقبال عليها.

وأشار إلى أن أغلب أنواع الكشافات الموجودة في الأسواق إنتاج محلي بخامات ومستلزمات إنتاج مستوردة.

واتخذت وزارة الكهرباء والطاقة، قرارات جديدة في بداية الشهر الجاري تخص خطة تخفيف الأحمال وعدد ساعات انقطاع الكهرباء في المناطق المختلفة، وذلك ضمن الخطة التي بدأتها الحكومة في يوليو الماضي بسبب مشكلات تتعلق بزيادة الاستهلاك وكميات الوقود التي يتم ضخها لتشغيل الشبكة الكهربائية.

وعادت فترة انقطاع الكهرباء إلى ساعة واحدة فقط يوميا في اليومين الأخيرين وفق الإجراءات الجديدة، وذلك بعد أن زادت في الأيام السابقة عليها إلى ساعتين.