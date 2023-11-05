الملا: الاستدامة واستراتيجية إزالة الكربون أولوية لصناعة البترول بمصر

الصندوق السيادي يبحث موقف الاستثمارات في أول اجتماع لمجلس الإدارة

كتب- أحمد والي:

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رؤية الاستدامة واستراتيجية إزالة الكربون أولوية لصناعة البترول والغاز التي واجهت ولازالت تواجه تحديات كبيرة للوصول إلى إمدادات طاقة مستدامة، وفقا للبيان الصادر من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأحد.

ولفت الملا، خلال افتتاح مؤتمر تحفيز النمو المستدام في صناعة البترول والغاز، إلى أن صناعة الطاقة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، ورغم تحديات كورونا والأحداث الجيوسياسية، حققت مصر قصص نجاح مهمة في وقت قياسي بالتعاون مع الشركاء بداية من إطلاق رؤية التطوير والتحديث عام 2016 في إطار رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030.

وقال الملا: "تبنينا برنامجا طموحا لتنفيذها (الرؤية) من خلال ربط القطاع كوحدة واحدة، وتغيير أنظمة العمل بما يدعم أهداف تحسين إدارة العمليات، وجذب الاستثمارات وبخاصة في مجال البحث والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات، وتم تبني التحول الرقمي كعنصر أساسي في الرؤية لتحقيق مبادئ القيمة المضافة من خلال خفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية، وتحسين عملية اتخاذ القرار".

وأشار الملا إلى إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وإطلاق مزايدات متنوعة رقميا فى عدة مناطق، وفيما يخص الصناعات التحويلية التكرير والبتروكيماويات تم التركيز على تطبيق أفضل الممارسات وتطويع التكنولوجيا والبيانات لتحقيق الكفاءة والتحسين المستمر، وتم مؤخرا إطلاق استراتيجية القطاع لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين.

وتقوم الاستراتيجية على عدة نقاط رئيسية تشمل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة، وإنتاج البتروكيماويات الخضراء والهيدروجين منخفض الكربون، وفقا للوزير.

وأكد الملا أن قطاع البترول تبنى استراتيجية للمسؤولية المجتمعية تركز على الاستدامة كعنصر أساسي بالتعاون مع شركائه الدوليين، للإسراع بمشروعات التنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية.

تسليم جوائز خلال المؤتمر

وخلال فعاليات المؤتمر سلم الملا جوائز لأفضل المشروعات في مجال كفاءة العمليات بالحقول المتقادمة، حيث فازت شركة بريتش بتروليم بالمركز الأول، واحتلت شركتا (كايرون - بتروجلف) المركز الثاني، فيما فازت شركتا (دراجون أويل - جابكو) بالمركز الثالث، وفازت شركتا (كايرون - بدرالدين للبترول) بالمركز الرابع.

وفيما يتعلق بجائزة أفضل مشروع اقتصادي لإزالة الكربون، فازت شركة إنبي بالمركز الأول، وفازت شركتا (أيوك الإيطالية التابعة لإيني - بتروبل) بالمركز الثاني، وفازت شركتا (سيبترول - بتروشهد) بالمركز الثالث، وفازت شركتا (كايرون - نوربيتكو) بالمركز الرابع.

وبالنسبة للمشروع الأعلى تأثيرا لإزالة الكربون، فازت شركتا (كايرون - بدرالدين للبترول) بالمركز الأول، وفازت شركتا (أيوك - المتحدة لمشتقات الغاز) بالمركز الثاني، وفازت شركة فينترسال ديا الألمانية بالمركز الثالث، وفازت الشركة الفرعونية للبترول بالمركز الرابع.