عمومية موبكو توافق على الاندماج مع "المصرية للمنتجات النيتروجينية"

كتبت- شيرين صلاح:

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، على اندماج الشركة في الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية "إي إن بي سي"، وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقا للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركة المندمجة 31 ديسمبر 2022، بحسب إفصاح من موبكو للبورصة المصرية اليوم الأحد.

وبحسب الإفصاح، وافقت الجمعية العمومية غير العادية وافقت على تحديد رأس المال المرخص به لشركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو بعد الاندماج بمبلغ 50 مليار جنيه، وتحديد رأس المال المصدر للشركة بعد الاندماج بقيمة 20.792 مليار جنيه.

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على انتقال جميع حقوق والتزامات الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية إلى موبكو، وذلك بعد إتمام إجراءات الاندماج، وفقا للإفصاح.

وموبكو، هي شركة حكومية تأسست عام 1998 وبدأت عملها بمصنع واحد لإنتاج اليوريا لكنها تحولت إلى مجمع لإنتاج الأسمدة.

وتعمل الشركة بشكل أساسي في إنتاج اليوريا والأمونيا، إضافة لمنتجات فرعية مثل مياه الأمونيا، ومياه اليوريا ، واليوريا الصناعية، ويوريا درجة ثانية، ويبلغ إنتاج الشركة السنوي من اليوريا حوالي 2 مليون طن متري.

واليوريا هي أهم سماد نيتروجيني في السوق، وتستخدم اليوريا بعدة طرق لتوفير تغذية النيتروجين لنمو النبات.