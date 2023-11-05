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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 5 نوفمبر

03:36 م الأحد 05 نوفمبر 2023

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 2926 جنيها مقابل 2885 جنيها الخميس الماضي، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2965 جنيها مقابل 2924 جنيها الخميس الماضي.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2594 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2224 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 20755 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

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