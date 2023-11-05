البورصة تصعد 2% وتتجاوز 23 ألف نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:



ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.01% إلى مستوى 23095 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.



وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 2.33%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 9.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 15 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.92% إلى مستوى 22639 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.