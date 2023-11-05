شنايدر إلكتريك تضخ 8 ملايين يورو استثمارات جديدة في مصر خلال 2023

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك، المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 8 ملايين يورو خلال عام 2023.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم الأحد، تشمل هذه الاستثمارات الخطة التوسعية للمصنع وخطوط الإنتاج على مساحة 10 آلاف متر مربع بمدينة بدر، والذي يعد المصنع الأكبر من نوعه في المنطقة، وذلك ضمن خطط الشركة لتعزيز عملياتها في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز وتيرة التحول الرقمي في مختلف المجالات.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي استكمالاً للخطة الاستثمارية الطموحة طويلة الأجل للشركة في مصر، حيث ضخت 30 مليون يورو عام 2020، مقسمة لـ10 ملايين يورو لإضافة خط إنتاج تصنيع اللوحات الكهربائية، و20 مليون يورو أخرى لزيادة رأس المال واستثمارات متنوعة.

وأضافت الشركة أنها تعمل على زيادة التوسعات في مصنع مدينة بدر لتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي الذي تبلغ نسبته حاليا من 40 - 60% في كافة منتجات المصنع المتخصص في إنتاج لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، والتي يتم الاستفادة منها في مختلف القطاعات.

وتصدر الشركة أكثر من 30% من إنتاج مصنعها في مدينة بدر للخارج، حيث شهد عدد الدول التي يصدر المصنع منتجاته إليها نمواً ملحوظًا هذا العام ليتخطى 30 دولة حول العالم مقارنة بـ 14 دولة العام الماضي، وتشمل تلك الدول الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، وتونس، والجزائر، وكينيا، والسنغال، وغيرها.

وقال سباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، إن مصر تتمتع بإمكانات اقتصادية واعدة في قطاع الطاقة، وتعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في المنطقة، مؤكدا التزام الشركة بدعم النمو المستدام في البلاد من خلال الاستثمار في البنية التحتية والصناعة.

وبحسب رييز، تستهدف الشركة زيادة المكون المحلي في منتجاتها لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، لدعم جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقالت شنايدر إلكتريك إنها تسعى للمشاركة في المزيد من المشروعات التي تهدف تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة في مختلف المجالات مثل المباني والمدن الذكية، والمياه، والقطاع الصناعي، وغيرها، حيث نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات في السوق المصري، بالشراكة مع الحكومة المصرية.