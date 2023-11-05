ارتفاع أسعار الفول والجبن وانخفاض العدس واللحوم بالأسواق اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ، والفول، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، اليوم الأحد، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل انخفضت أسعار العدس، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن في الأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.9 جنيه، بارتفاع 4.82 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 38.58 جنيه، بارتفاع جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.14 جنيه، بانخفاض 71 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.22 جنيه، بتراجع 13 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 32.92 جنيه، بانخفاض 85 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.06 جنيه، بارتفاع 19 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.09 جنيه، بانخفاض 2.03 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.47 جنيه، بانخفاض 1.95 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.03 جنيه، بانخفاض 11 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.61 جنيه، بانخفاض 5.43 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.15 جنيه، بانخفاض 2.61 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.69 جنيه، بارتفاع 11 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.41 جنيه، بارتفاع 2.81 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 118.85 جنيه بارتفاع 9.73 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 229.65 جنيه، بارتفاع 15.25 جنيه.

لتر اللبن السائب: 24.02 جنيه، بارتفاع 1.23 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 63.43 جنيه، بارتفاع 43 قرشا.